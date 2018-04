Moncler premiata dagli analisti

(Teleborsa) - Seduta vivace per Moncler, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,26%.



A fare da assist alle azioni, contribuiscono le valutazioni positive fornite da più broker. Gli analisti di Jefferies hanno portato il target price a 37,5 euro confermando il giudizio "buy". Per gli esperti di JP Morgan, la raccomandazione è "overweight" e il prezzo obiettivo è stato rivisto a 31,5 euro. Attualmente il titolo Moncler quota a 32,95 euro.





Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda nota per i piumini rispetto all'indice di riferimento.



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33,21 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32,5. L'equilibrata forza rialzista di Moncler è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 33,92.

