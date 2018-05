Moncler scivola sul giudizio di Jefferies

(Teleborsa) - Giornata no per Moncler che scivola in fondo al principale listino di Piazza Affari mostrando un calo del 3,66%scambiando a 36,64 euro per azione.



Fin da avvio seduta, il titolo è stato bersagliato dalle vendite dopo che Jefferies ha tagliato il giudizio portandolo da "hold" da "buy".



L'esame di breve periodo del gruppo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,18 euro e primo supporto individuato a 36,23. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,13.







