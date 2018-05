Mondadori, approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo

(Teleborsa) - Mondadori ha chiuso il primo trimestre 2018 con un risultato netto di -13,6 milioni di euro, rispetto al rosso di 9,2 milioni dello stesso periodo 2017.



I ricavi consolidati si sono attestati a 253,4 milioni di euro, in calo del 6,7% rispetto a 271,6 milioni del primo trimestre 2017 principalmente per la performance negativa delle aree Periodici, mentre l'area Libri ha registrato una crescita dell'1%.



L'EBITDA adjusted del primo trimestre 2018 è pari a 0,5 milioni di euro (dai 4 milioni di euro del primo trimestre del 2017), con un calo riferibile all'area Periodici Italia (in diminuzione di 4,4 milioni).



Il margine operativo lordo consolidato (passato da 2,3 milioni di euro a -3 milioni di euro) riflette la flessione operativa, amplificata da maggiori oneri di ristrutturazione registrati nel trimestre rispetto allo stesso periodo del 2017, anch'essi riconducibili all'andamento dell'area Periodici Italia.



La posizione finanziaria netta di Gruppo al 31 marzo 2018 si è attestata a -221,9 milioni di euro, in miglioramento del 22,5% rispetto a -286,2 milioni di euro del 31 marzo 2017, per effetto della generazione di cassa ordinaria positiva del Gruppo pari a 64,9 milioni di euro.



Il Gruppo conferma per l'esercizio 2018, a perimetro attuale, le stime già comunicate al mercato: "ricavi consolidati in leggera contrazione; EBITDA adjusted sostanzialmente stabile; utile netto in diminuzione rispetto al 2017 che aveva accolto componenti positive non ricorrenti; mentre il cash flow ordinario è stimato in un range compreso tra 55-60 milioni di euro, in miglioramento dalla precedente previsione pari a 50 milioni di euro".

