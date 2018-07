Mondo TV continua il rally a Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Mondo Tv, che tratta in rialzo del 7,21% dopo la performance a doppia cifra registrata nella seduta di ieri, premiata dal mercato per le stime del primo semestre.





Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mondo Tv rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Lo status tecnico di Mondo Tv è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,413 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,043. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,783.

