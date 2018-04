Mondo TV entra nel gruppo di produzione per nuova serieÂ trasmessa nel mondo

(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto con My Theater D.D. società di Tokyo attiva nella produzione e distribuzione di cartoni animate, un accordo che prevede l'ingresso della Mondo TV nel gruppo di imprese che stanno producendo una nuova serie di animazione denominata "Piano no Mori".



La serie, in corso di produzione, è già stata acquisita da Netflix che la trasmetterà in 190 paesi in tutto il mondo come già annunciato in Internet.



La serie sarà composta da 24 episodi di 25 minuti ciascuno, e si basa sulla property Piano no Mori, oggetto di pubblicazione della nota e omonima serie di fumetti manga. Con questo accordo Mondo TV acquisisce una quota minoritaria ma importante della proprietà della serie. Inoltre si si occuperà della distribuzione della serie in Europa, Russia e Nord Africa, sia sul lato licensing e merchandising che, terminato il periodo di sfruttamento da parte di Netflix, sul lato media.

