Mondo TV, nel 2017 crescita a due cifre per l'utile netto

(Teleborsa) - Tempo di bilancio per Mondo TV , gruppo attivo nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema.



Nel 2017, il Gruppo ha mostrato un aumento a due cifre per l'utile netto di competenza che si è attestato a 12,8 milioni di euro in salita del 50% rispetto agli 8,6 milioni dell'esercizio 2016.



Sale del 16% il valore della produzione, pari a 34 milioni di euro dai 29,2 mln del 2016, mentre il margine operativo lordo (EBITDA) sale a 25,1 milioni (+29% dai 19,4 dell'anno passato). L'EBIT è pari a circa 17,6 milioni rispetto ai 12,7 milioni del 2016, con un incremento del 38%.



La Posizione Finanziaria Netta (PFN) al 31 dicembre 2017 presenta un indebitamento netto di circa 1,8 milioni di euro rispetto ad un indebitamento netto di circa 0,7 milioni al 31 dicembre 2016.



Matteo Corradi, Investor Relator della società ha dichiarato: "Mondo TV oggi capitalizza 12 volte il valore degli utili, sensibilmente a sconto rispetto ai propri competitors. Grazie anche alla crescita industriale auspico, per l'interesse dei nostri soci, una comparabile crescita dei corsi azionari".



A Piazza Affari, il titolo guadagna l'1,79%.





