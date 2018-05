Mondo TV, risultati in crescita nel 1Â° trimestre

(Teleborsa) - Primi tre mesi del 2018 positivi per Mondo TV. Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 8,4 milioni, in crescita del 10% rispetto ai primi tre mesi del 2017 per l'aumentato volume delle vendite di diritti.



L'Ebitda è pari a circa Euro 6,6 milioni, con una crescita del 19% rispetto ai circa 5,5 milioni dei primi tre mesi 2017 per effetto del sensibile incremento del valore della produzione e del contenimento dei costi di struttura e di produzione.



L'Ebit è pari a circa Euro 5 milioni in crescita del 24% rispetto ai circa Euro 4 milioni dei primi tre mesi 2017.



L'utile netto, soprattutto per effetto dell'incremento dei ricavi, è pari a circa Euro 3,2 milioni rispetto ai circa Euro 2,6 milioni dei primi tre mesi 2017 con incremento del 22%.



La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 5,1 milioni di disponibilità rispetto a una posizione finanziaria pari ad Euro 4,9 milioni di disponibilità al 31 dicembre 2017.



"Siamo molto soddisfatti della crescita industriale del gruppo, il titolo attualmente è quotato circa 9,4 volte gli utili attesi 2018, valore tra i più bassi del settore, e siamo fiduciosi che con i risultati previsti la nostra strategia di crescita senza indebitamento sarà in futuro premiata dal mercato", ha dichiarato il Presidente Matteo Corradi.



In leggero calo a Piazza Affari il titolo del gruppo specializzato nella produzione e nella distribuzione di audiovisivi animati: -0,62%

