Mondo TV ritorna con Sissi sul mercato SVOD canadese

(Teleborsa) - Mondo TV ha raggiunto un'intesa con Videotron, operatore media canadese cui è riferibile la proprietà della piattaforma digitale denominata Club Illico, per la licenza di diritti SVOD della prima stagione di Sissi.



Club Illico è una delle principali piattaforme digitali canadesi in lingua francese.



L'accordo prevede quindi la diffusione sulla medesima piattaforma degli episodi licenziati, in lingua francese, per il periodo di due anni.







© RIPRODUZIONE RISERVATA