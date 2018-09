Mondo TV Suisse torna in utile nel primo semestre

(Teleborsa) - Mondo TV Suisse ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 0,8 milioni di franchi svizzeri in calo dai 1,16 milioni dello stesso periodo 2017. L'EBIT è salito a 145 mila franchi svizzeri contro i 30 mila di fine giugno 2017. Il risultato netto di periodo è positivo per 181 mila franchi contro la perdita di circa 35 mila franchi del primo semestre 2017.



Al 30 giugno 2018, l'indebitamento finanziario netto si attesta a 930 mila franchi in aumento di 61 mila franchi rispetto a fine dicembre 2017. Nel secondo semestre 2018 proseguirà la lavorazione delle serie animate già acquisite e continuerà la ricerca per l'acquisizione di ulteriori commesse.



Il raggiungimento degli obiettivi di budget previsti per l'anno in corso, che evidenziano un EBIT di 1,5 milioni di franchi e un utile netto di 1,2 milioni, dipende dall'effettiva consegna della serie animata Yoohoo and Friends a Netflix nel corso del 2018.

