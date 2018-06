Mondo TV tra i migliori nel FTSE Star

(Teleborsa) - Brilla Mondo Tv, che passa di mano con un aumento del 10,41%.



Nei giorni scorsi, la società ha annunciato il ritorno sul mercato canadese con la prima stagione di Sissi. Raggiunto un accordo con Videotron, operatore media canadese, per la distribuzione della serie, per il periodo di due anni.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mondo Tv rispetto all'indice di riferimento.



Lo status tecnico di Mondo Tv mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,083 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,483. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,817.

