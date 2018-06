Monito S&P agli USA,Â protezionismo rischia di cancellare benefici taglio tasse

(Teleborsa) - Sebbene le tensioni commerciali e l'imposizione reciproca di dazi con i partner chiave non "dovrebbero colpire in modo significativo l'economia americana" nel breve termine, l'incertezza potrebbe "ritardare gli investimenti" e "cancellare i benefici" dei tagli alle tasse.



E' l'avvertimento agli USA lanciato dall'agenzia di rating Standard and Poor's che ha confermato il giudizio sul debito degli Stati Uniti al livello "AA+" con prospettive stabili.



S&P ha tuttavia sottolineato che "l'elevato debito federale, l'aumento del deficit, la politica orientata relativamente al breve termine, e l'incertezza sulla formulazione della politica stessa" frenano il rating.







© RIPRODUZIONE RISERVATA