Monrif amplia il rosso nel 2017

(Teleborsa) - Il Gruppo Monrif ha registrato nell'esercizio 2017 ricavi consolidati per 160,7 milioni di euro, di cui 2,2 milioni relativi alla ceduta GEP (classificati nel nei prospetti del bilancio consolidato alla voce risultato delle attività dismesse.



Il Risultato operativo consolidato è positivo per 2,2 milioni di euro rispetto ai 3,1 milioni del precedente esercizio, ed include il risultato operativo delle attività dismesse negativo per 0,3 milioni. La gestione finanziaria evidenzia oneri netti per 3,8 milioni rispetto ai 3,9 milioni del 2016.



Il risultato dell'esercizio registra una perdita consolidata di 3,7 milioni rispetto la perdita di 2,5 milioni del 2016.





La posizione finanziaria netta del Gruppo è pari a 84,4 milioni (95,7 milioni al 31 dicembre 2016) con una riduzione di 11,3 milioni (-12%).

