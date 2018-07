Moscovici e Tria in cerca di "soluzioni comuni" per l'economia italiana

(Teleborsa) - I mercati finanziari europei mostrano una tenuta ai rischi che gravano sull'economia globale "mentre gli spread tra i titoli di Stato dell'Eurozona restano su una dinamica di riduzione, con l'eccezione dell'Italia". E' quanto affermato da Pierre Moscovici, Commissario Europeo agli Affari Economici durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche d'estate della Commissione Europea.



"Non conosciamo ancora esattamente le politiche pubbliche che saranno varate dal governo italiano", ha detto Moscovici dopo che Bruxelles ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica sull'Italia.



"Ci sono problemi strutturali che non sono di ieri. Sta al Governo italiano definire le sue scelte e le sue opzioni". Il Commissario Europeo agli Affari Economici ha spiegato: "continueremo il dialogo: domani 13 luglio vedrò il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, a margine dell'Ecofin e proseguiremo i colloqui per trovare soluzioni comuni per l'economia italiana e il ruolo dell'Italia in seno all'area euro".



La scorsa settimana, il Ministro Tria ha chiarito che l'Esecutivo non intende "adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno", spiegando che è "ancora possibile chiudere il 2018 con l'indebitamento programmato e confermato dal DEF. Siamo fiduciosi che i dati 2018 saranno in linea con questo obiettivo".

