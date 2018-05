Moto Energica a Milano, secondo accordo commerciale italiano

(Teleborsa) - Sbarca a Milano Energica Motor Company S.p.A. La casa costruttrice di moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un accordo con HP Motorrad per la vendita e il noleggio delle moto presenti nella gamma Energica.



"Siamo molto felici di aggiungere un tassello tutto italiano alla nostra rete commerciale", afferma Livia Cevolini, Amministratore Delegato della casa modenese. "Il mercato italiano si sta aprendo sempre di più alla mobilità elettrica grazie a diverse iniziative di implementazione di infrastrutture di ricarica. Milano è certamente un polo essenziale per lo sviluppo del mercato, al momento è la città italiana più cablata in termini di fast charge".

