MPS, Andrea Rovellini nuovo Chief Financial Officer

(Teleborsa) - Cambio ai vertici in Banca MPS . Andrea Rovellini, a partire da oggi, sarà il nuovo Chief Financial Officer sostituendo Francesco Mele che sempre oggi, 12 marzo, ha rassegnato le dimissioni, spiega l'Istituto senese in una nota.



Convocata inoltre l'Assemblea per il 12 aprile 2018. Tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2017.

