MPS in rosso. Bozza M5S-Lega: ridefinire gli obiettivi della banca

(Teleborsa) - In apnea il titolo MPS a Piazza Affari, tornato a trattare dopo una sospensione per eccesso di ribasso. A scatenare le vendite la notizia che nel contratto di Governo tra M5S e Lega vi siano dei riferimenti alle strategie dell'istituto di credito senese, controllato al 68% dal Ministero delle Finanze.



"Lo Stato azionista deve provvedere alla ridefinizione della mission e degli obiettivi dell'istituto di credito in un'ottica di servizio", vi sarebbe scritto nella bozza, lasciando intendere qualsiasi cosa, dalla possibilità di una variazione nel piano di ristrutturazione alla possibilità di cessione della quota capitale.



Su quest'ultimo punto è intervenuto Claudio Borghi, deputato della Lega, specificando che il contratto di governo con il Movimento 5 Stelle prevede che il Governo resti nel capitale e preveda uno stop ai tagli delle filiali.



Il titolo a Piazza Affari sta registrando una debacle dell'8,51%, dopo la recente corsa sul ritorno all'utile nel 1° trimestre 2018.





