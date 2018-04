MPS, Morelli: raggiunti gli obiettivi del 2017

(Teleborsa) - Missione compiuta per MPS, che secondo l'Amministratore Delegato, Marco Morelli, è riuscita a raggiungere gli obiettivi del 2017. "Quello che ci eravamo posti come target all'inizio dell'anno siamo riusciti a chiuderlo, e non era assolutamente scontato", ha dichiarato l'AD nel corso dell'assemblea degli azionisti a Siena.



Ora Morelli guarda al futuro: "rispetto alla fine del 2017, abbiamo una inversione di tendenza. Una ripresa degli impieghi vivi lordi e stiamo aumentando la raccolta commerciale nonostante il taglio del costo della raccolta. Un segno che la banca si rimette in cammino".

"Lavoriamo per raggiungere gli obiettivi del piano 2017-2021", ha aggiunto Morelli, precisando che "ci saranno cose che raggiungeremo in anticipo, altre con uno sviluppo più lento".



Per quanto riguarda i crediti deteriorati, l'AD ha dichiarato: "entro fine aprile riceveremo l'attribuzione dei rating sulle tranche della cartolarizzazione degli NPL. Una volta pubblicati i rating, nella prima settimana di maggio partirà il marketing con gli investitori istituzionali. Partirà il processo per ottenere la Gacs (garanzia pubblica) sulla tranche senior, quella investment grade". "L'obiettivo è chiudere il processo della cartolarizzazzione entro fine maggio e i primi giorni di giugno, un mese prima di quanto inizialmente previsto", ha sottolineato Morelli.







© RIPRODUZIONE RISERVATA