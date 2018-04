MPS vara una nuova struttura organizzativa

(Teleborsa) - Banca MPS ha varato una nuova struttura organizzativa con un ricambio della linea manageriale.





In particolare, viene creata una nuova Direzione Rete che, a supporto diretto del Chief Commercial Officer, presidierà la rete commerciale MPS attraverso le sue 5 aree territoriali, concentrandosi sul coordinamento commerciale con forte attenzione alle esigenze dei clienti ed al raggiungimento degli obiettivi previsti, spiega un comunicato diffuso ieri, 17 aprile.



Widiba, la banca rete on line del Gruppo, e il Consorzio Operativo di Gruppo, passeranno a diretto riporto dell'Amministratore Delegato di Banca MPS che, con Andrea Cardamone, confermato Amministratore Delegato di Widiba e del Consorzio Operativo, svilupperà il processo di digitalizzazione della Banca portandola ai migliori standard di mercato.



Contestualmente, a seguito dell'uscita di alcuni top manager a partire dal prossimo 1 maggio 2018, sarà rinnovata la linea manageriale con la valorizzazione delle risorse interne che si sono distinte per competenza e capacità professionale.



In particolare:



Giampiero Bergamiassume l'incarico di Chief Commercial Officer.



Vittorio Calvanico è il nuovo Chief Operating Officer.



Maurizio Bai assume la responsabilità della Direzione Rete.



A capo dell'Area Territoriale Toscana viene promosso Dimitri Bianchini.



Fabiano Fossali assume la Responsabilità della Direzione Corporate.



Infine, Giovanni Ametrano diviene il nuovo Responsabile della Direzione Crediti Performing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA