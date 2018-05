MPS, via libera a cessione Juliet

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena, Cerved e Quaestio Holding comunicano che sono state soddisfatte le condizioni sospensive per il perfezionamento dell'operazione di acquisto della piattaforma di recupero crediti in sofferenza Juliet di MPS da una società costituita ad hoc da Cerved e da Quaestio.



Lo comunica l'Istituto senese in una nota, ricordando che il closing dell'operazione era soggetto ad alcune condizioni tra le quali, oltre all'approvazione dell'autorità di vigilanza, anche il completamento della procedura di ricapitalizzazione precauzionale prevista dal piano di ristrutturazione e della cartolarizzazione dei crediti in sofferenza di MPS con sottoscrizione dei titoli mezzanine da parte di fondi gestiti da Quaestio.



Dunque Monte Paschi, Cerved e Quaestio hanno avviato le attività prodromiche mirate a perfezionare l'operazione entro la fine di maggio 2018.

