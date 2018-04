Musk carica Tesla: titolo in marcia a Wall Street

(Teleborsa) - Elon Musk carica Tesla nell'ultima sessione della settimana borsistica.



I titoli del produttore di auto elettriche stanno guadagnando terreno a Wall Street dopo che il fondatore e Chief Executive Officer del Gruppo ha detto via Twitter che la società sarà profittevole e in grado di generare liquidità nel terzo e quarto trimestre.



La dichiarazione è giunta in risposta ad un tweet di The Economist nel quale il settimanale, citando una banca d'affari, afferma che Tesla necessita quest'anno di un aumento di capitale di 2,5-3 miliardi di dollari.

