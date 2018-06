Mutui, a maggio lieve calo per le richieste

(Teleborsa) - Segnalate in lieve frenata le richieste di mutui da parte degli italiani. Le interrogazioni registrate sul "Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF", relative alla richiesta di nuovi mutui e surroghe, a maggio segnano una stabilizzazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-0,1%).



Invertita invece, dopo due anni di variazioni costantemente positive, la crescita dell'importo medio richiesto attestato a 125.334 euro, ovvero un calo dello 0.9% rispetto al 2017. Sulle richieste totali, ben il 29,5% si concentra sulla fascia di importo che va dai 100.001 e i 150.000 euro.



In merito all'età del richiedente la fascia d'età compresa tra i 35 e i 44 anni rimane quella maggioritaria (il 34,5% del totale), seppur in leggero calo rispetto al 2017 (-1,1%). Nel complesso, solamente il 27,7% delle richieste risulta presentate da persone con meno di 35 anni.



"Nel mese di maggio si conferma il trend di progressivo sviluppo dei nuovi mutui che vanno a compensare la costante riduzione del fenomeno delle surroghe, in atto ormai da svariati mesi. Per altro, il sostegno del mercato del credito al settore immobiliare è confermato anche dalla quota di compravendite assistite da un prestito ipotecario, vicina al 60%" commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.

© RIPRODUZIONE RISERVATA