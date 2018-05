Mutui, il calo delle surroghe pesa sui flussi erogati

(Teleborsa) - Sensibile riduzione dei flussi di mutui erogati nel 2017, dovuto al forte calo della domanda con finalità surroga e compensato se non parzialmente da un aumento della domanda con finalità acquisto.



Nel quarto trimestre 2017 i dati Banca d'Italia evidenziano una contrazione dei nuovi flussi pari al -11,5% rispetto al quarto trimestre 2016. Per l'intero anno 2017 la dinamica delle nuove erogazioni evidenzia quindi flussi in contrazione del -3,1% rispetto al 2016. Il dato emerge da un'analisi CRIF, che evidenzia una stabilizzazione delle richieste raccolte sul canale internet, dove vengono raccolte gran parte delle nuove richieste, circa il 29%.



Mentre la classe di età 36-45 anni continua a spiegare nel tempo circa il 36% del totale richieste, la classe di età 26-35 anni aumenta di importanza passando a spiegare dal 17% del totale richieste su internet del primo trimestre 2017 al 25% del totale nel primo trimestre 2018.



Per quanto riguarda invece l'andamento prezzi, nel primo trimestre 2018 si rileva un'interessante riduzione degli spread medi di offerta per mutui a tasso variabile e mutui a tasso fisso: per una operazione di mutuo di 140.000 euro, durata 20 anni, valore immobile 220.000 euro, la media trimestrale dei migliori spread per mutui a tasso variabile si riduce dall'1,0% del quarto trimestre 2017 allo 0,7% del primo trimestre 2018. Sullo stesso periodo, la media dei migliori spread per mutui a tasso fisso diminuisce dallo 0,3% avvicinandosi a valori prossimi allo zero.

