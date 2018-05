Mutui prima casa: LTV in aumento di oltre 7 punti percentuali

(Teleborsa) - Nel corso del 2017 sono state acquistate nel nostro paese circa 260.000 abitazioni facendo ricorso al mutuo ipotecario presso istituti di credito. Uno studio condotto da Facile.it e Mutui.it ha evidenziato come, su 17.000 domande di mutuo sulla prima casa prese in considerazione, sia aumentato decisamente l'LTV, ossia il rapporto tra il valore del mutuo richiesto e quello dell'immobile da acquistare.



A fronte di un valore medio della richiesta di 133.456 euro, i mutuatari scelgono di finanziare il 70,6% del valore complessivo dell'abitazione. La percentuale è in crescita del 7,6% rispetto a quanto registrato nel 2017.



A livello regionale, i richiedenti che hanno tentato di finanziare attraverso il mutuo una percentuale maggiore sono quelli residenti in Puglia con un LTV medio pari al 73,42%. Segue la Sicilia con il 73,38% e l'Umbria con il 73,24%. Guardando la classifica nel senso opposto l'LTV più basso si registra in Basilicata (67,29%); seguono Molise (67,53%) e Lazio (69,22%).



"L'aumento dell'LTV è un segnale positivo ed è legato principalmente a due fattori", spiega Ivano Cresto, responsabile mutui di Facile.it. "Sia alla riduzione dei tassi di interesse e la stabilità dei prezzi delle case, che consentono di chiedere somme più alte; che alla maggiore disponibilità degli istituti di credito che, a fronte di un miglioramento dell'affidabilità creditizia dei richiedenti, tornano a finanziare percentuali maggiori rispetto al recente passato».



Cresto continua evidenziando come «il valore dell'LTV rappresenta un elemento importante da tenere in considerazione quando ci si presenta in banca, poiché è bene sapere che spesso al crescere di questo parametro corrisponde un aumento dello spread applicato sul finanziamento dagli istituti di credito e, di conseguenza, anche degli interessi che graveranno sul mutuatario». Sostanzialmente all'aumentare dell'LTV salirà anche il tasso di interesse applicato dalla banca, facendo schizzare il costo del mutuo.





