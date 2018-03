Mutuionline fa il pieno di utili e ricavi nel 2017

(Teleborsa) - Bilancio in crescita per Mutuionline . La società ha archiviato il 2017 con un risultato netto in aumento del 9,7% a 27,2 milioni di euro mentre il risultato operativo (Ebit) si è attestato a 39,7 milioni di euro registrando un incremento del 12,8%.



In accelerazione anche i ricavi (+10,7%), pari a 152,8 milioni di euro.



Complessivamente si tratta dei migliori risultati di sempre, spiega il Gruppo in una nota.



Proposto un dividendo di 0,30 euro per azione.

