Nasce Generali Jeniot: nuova societÃ  Generali Italia di servizi innovativi

(Teleborsa) - Nasce Generali Jeniot: la nuova società, 100% Generali Italia, dedicata allo sviluppo di servizi innovativi, nell'ambito dell'Internet of Things e della Connected Insurance, legati alla mobilità urbana, alla casa intelligente, alla salute e al mondo del lavoro connesso. La società sarà guidata dall'Amministratore Delegato Francesco Bardelli e sarà presieduta da Cristina Rustignoli.



Generali Jeniot offrirà soluzioni tecnologiche, che arricchiranno l'offerta assicurativa della Compagnia, per aiutare famiglie e imprese nelle attività quotidiane che vanno dall'auto connessa e geolocalizzata, agli assistenti virtuali per la casa intelligente, ai dispositivi digitali per il benessere personale, fino ai sensori che aiutano a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro.



Marco Sesana, Country Manager Italy & Global Business Lines Generali e CEO di Generali Italia, ha dichiarato: "La tecnologia oggi ci permette di offrire nuovi servizi per semplificare e migliorare la vita dei nostri clienti. L'obiettivo è di raggiungere i 2 milioni di clienti connessi entro il 2020".











