Nasce il governo Conte. Salvini e Di Maio vicepresidenti

(Teleborsa) - Il governo giallo-verde a guida del professor Giuseppe Conte è pronto a partire: dopo quasi 90 lunghe giornate di trattative, veti, retroscena, passi indietro, convergenze, l'esecutivo firmato Lega-M5S ha visto la luce in fondo tunnel.



Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto ed accettato l'incarico a formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio presentato al capo dello Stato la lista dei ministri.



Il giuramento del nuovo governo avverrà oggi, al Quirinale, alle ore 16.



LA SQUADRA DEI MINISTRI



Nella lista dei ministri, Giovanni Tria, ordinario di Economia Politica all'Università di Tor Vergata di Roma, designato per la carica più importante di Ministro all'Economia ed al Tesoro. Confermata poi la scelta di Enzo Moavero Milanesi agli Esteri.



Paolo Savona, motivo del contendere del precedente mandato affidato a Conte, è stato nominato ministro senza portafoglio agli Affari Europei, mentre Salvini è il nuovo Ministro dell'Interno e Di Maio allo Sviluppo Economico. Entrambi hanno anche la carica di Vicepresidente del Consiglio.



Fra gli altri Ministri titolari di dicastero, Alfonso Bonafede alla Giustizia, Gian Marco Centinaio alle Politiche Agricole, Sergio Costa all'Ambiente, Elisabetta Trenta alla Difesa, Danilo Toninelli alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Bussetti al MIUR, Alberto Bonisoli ai Beni culturali, Giulia Grillo alla Salute.



Fra i ministri senza portafoglio Riccardo Fraccaro al Parlamento e democrazia diretta, Giulia Bongiorno alla Pubblica amministrazione, Erika Stefani agli Affari regionali, Barbara Lezzi al Sud, Lorenzo Fontana a Famiglia e disabili.



Giorgetti è sottosegretario alla Presidenza anche con il compito di Segretario del Consiglio dei Ministri.

