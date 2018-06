Nel 2017 diminuiscono le morti sul lavoro

(Teleborsa) - Nel 2017, gli infortuni accertati "sul lavoro" sono stati 617 di cui 360, il 58% fuori dell'azienda": anche se i 34 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti "sul lavoro" si avrebbe una diminuzione del 2,8% rispetto al 2016 e una riduzione di circa il 25% rispetto al 2012.



E' quanto emerge dai dati della relazione annuale dell'INAIL. Complessivamente le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto nel corso del 2017 sono state poco più di 641 mila, allo stesso livello del 2016 (-0,08%), mentre sono circa il 14% in meno rispetto al 2012.



Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco meno di 417 mila, di cui circa il 19% "fuori dell'azienda" (cioè "con mezzo di trasporto" o "in itinere"). Gli infortuni sul lavoro hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell'INAIL.

In media 85 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione e circa 21 giorni in assenza di menomazione.



Nel primo quadrimestre dell'anno si sono avute 286 denunce di infortunio mortale: 24 in più rispetto allo stesso periodo del 2017.



L'INAIL sottolinea che gli infortuni mortali "in occasione di lavoro" sono diminuiti (sebbene di troppo poco, da 194 a 190), mentre forte è stato l'incremento degli infortuni "in itinere" (da 68 a 96).



Per quanto riguarda le malattie professionali, le denunce di malattia sono state circa 58 mila (circa 2.200 in meno rispetto al 2016), con un aumento di circa il 25% rispetto al 2012. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 33%, il 3% è ancora "in istruttoria".

È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 43 mila; di cui circa il

37% per causa professionale riconosciuta. Sono stati poco meno di 1.400 i lavoratori con malattia asbesto-correlata.

I lavoratori deceduti nel 2017 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.206 (il 37% in meno rispetto al 2012).









