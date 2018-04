Nel 2017 tornano a salire gli investimenti pubblici e privati in Italia

(Teleborsa) - L'Italia torna sopra la media europea quanto a crescita degli investimenti pubblici e privati. Nel 2017 hanno infatti registrato un incremento del 3,8% rispetto all'anno precedente, a fronte di +2,8% a livello di Area euro.



I dati, contenuti un un rapporto commissionato dal Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (CNEL), confermano una recente inversione, almeno nei tassi di crescita, del gap tra l'Italia e il resto d'Europa.



Tuttavia, se si considera il periodo 2007-2017, la variazione annuale degli investimenti privati e pubblici in Italia, pur se con un'oscillazione in linea con quella della Zona Euro, è stata negativa per sette anni (2008-2014), anziché per cinque soli anni, come nella macro area (2008-2010 e 2012-2013).



La distanza è ancora più evidente analizzando il tasso complessivo di variazione: dopo una fase (2000-2006) in cui gli investimenti totali sono aumentati più rapidamente della media dell'Area euro (+14,6% contro il +12,2%), per il periodo 2007-2017 si registra un crollo complessivo di 23 punti percentuali, a fronte di un più moderato -4,6% europeo.



Negli ultimi anni sono state messe in atto una serie di misure per contrastare la caduta degli investimenti: il superamento del Patto di stabilità interno, le leggi di bilancio 2017 e 2018 che concedono spazi finanziari agli enti, il supporto da parte dell'amministrazione centrale all'accelerazione della spesa dei fondi di coesione attraverso i Patti per lo sviluppo.



Tra le possibili cause della dinamica negativa degli investimenti si individuano il difficile avvio della riforma dei conti pubblici e l'introduzione del codice degli appalti, riforme importanti e urgenti ma che richiedono tempo per entrare a regime.

