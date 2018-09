Nel 2020 in treno tra Siracusa e l'aeroporto di Fontanarossa

(Teleborsa) - Entro due anni sarà disponibile il collegamento veloce in treno tra Siracusa e l'aeroporto di Fontanarossa a Catania. Entro il 2018 la gara per i relativi lavori sulla tratta. L'annuncio è arrivato dall'assessore alle Infrastrutture della Regione Sicilia, Marco Falcone, che ha parlato nella città aretusea alla presenza del direttore regionale di RFI Michele Laganà.



Prevista entro il 2019 l'eliminazione di sette passaggi lungo il percorso ferroviario Catania-Siracusa. Grazie agli interventi infrastrutturali previsti, sarà possibile recuperare 13 minuti sui tempi di percorrenza che passeranno da 66 a 53 minuti. Importante sottolineare, inoltre, lo stanziamento di 15 milioni per il consolidamento del ponte tra Castelluccio e Agnone.





