NestlÃ¨ e Starbucks chiudono accordo da 7 miiliardi

(Teleborsa) - Nestlè, colosso del settore alimentare, chiude un accordo di marketing con Starbucks, mediante il quale commercializzerà alcuni prodotti al di fuori dei coffee shop dell'azienda. Nestlè otterrà una licenza esclusiva per commercializzare, in qualità di fornitore completo di soluzioni per il caffè, alcuni dei prodotti a marchio Starbukcs.



La multinazionale svizzera che è tra l'altro proprietaria dei marchi Nescafè e Nespresso, utilizzerà il marchio Starbucks per ampliare il proprio mercato specialmente in Nord America. L'accordo prevede un pagamento immediato da parte di Nestlè di 7,15 miliardi dollari.



Soddisfazione da parte delle due società. Mark Schneider, direttore generale di Nestlè giudica la transazione "importante per le nostre attività nel caffè, la principale delle categorie in forte crescita", mentre il CEO e presidente di Starbucks Kevin Johnson dichiara che "quest'alleanza globale per il caffè porterà l'esperienza Starbucks nelle case di milioni di persone in tutto il mondo attraverso la portata e la reputazione di Nestlé".



Buona la reazione dei mercati con Nestlè che guadagna lo 0,55% a Zurigo, mentre Starbucks ha chiuso venerdì 4 maggio in rialzo del 2,76%.

