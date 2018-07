Netflix conti in salita ma deludono i nuovi utenti

(Teleborsa) - Netflix chiude il secondo trimestre con ricavi pari a 3,91 miliardi di dollari, leggermente al di sotto dei 3,94 mld delle previsioni degli analisti. Il giro d'affari, tuttavia, registra una salita a due cifre del 40,3% rispetto ai 2,78 miliardi dello stesso periodo del 2017.



Gli utili netti per azione adjusted sono stati di 0,85 dollari al di sopra degli 0,15 dollari dello scorso anno e migliori delle stime di 0,79 dollari. A non convincere è stata la crescita degli utenti: nel mondo sono saliti di 5,2 milioni contro 6,2 milioni previsti. In tutto alla chiusura del secondo trimestre erano 130 milioni.



Per quanto riguarda le previsioni Netflix si attende utili adjusted di 0,68 dollari, 3,98 miliardi di dollari di ricavi e una crescita di utenti di 5 milioni. A pesare sulle stime, gli agguerriti competitor. Tra questi ci sono AT&T che ha comprato Time Warner, e Disney e Comcast entrambi interessati a 21st Century Fox.

