Netflix in controtrend grazie a un upgrade

(Teleborsa) - Sessione positiva per Netflix, che schiva le vendite riportando un rialzo dell'1% al Nasdaq.



Il titolo del fornitore statunitense di contenuti in streaming beneficia della promozione da "neutral" a "buy" da parte di Deutsche Bank.



La banca tedesca ne ha inoltre alzato il target price da 240 a 350 dollari.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 316,1 e successiva a 321,5. Supporto a 310,7.

