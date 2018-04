Netflix vola al Nasdaq con la trimestrale

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Netflix, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,68%. A fare da assist è la trimestrale che ha evidenziato un bilancio da record.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia attiva nel settore dei video on demand rispetto all'indice di riferimento.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Netflix rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 331,4 dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 324,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 338,2.

