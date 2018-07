Netweek, conclusa procedura di concordato preventivo

(Teleborsa) - Si è conclusa positivamente la Procedura di Concordato Preventivo di Netweek, attraverso il deposito del provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale di Milano. Nello specifico è stata accertata la completa esecuzione di tutti i riparti previsti dalla Proposta di Concordato Preventivo, ovverosia l'integrale esecuzione degli obblighi concordatari sia per quanto riguarda i debiti prededucibili che quelli privilegiati e chirografari.

Per effetto di quanto sopra il Tribunale Fallimentare di Milano ha altresì disposto che la Società sia liberata da ogni vincolo e garanzia sui propri beni, di natura reale o personale, connessi alle obbligazioni verso i creditori concordatari.



Soddisfatto il Consiglio di Amministrazione della società, che vede concludersi in maniera definitiva un articolato percorso di risanamento finanziario che permetterà alla Società di rifocalizzare le proprie risorse sul core business, guardando alle nuove opportunità di sviluppo in ambito digitale alla luce delle incoraggianti performance rilevate nei primi mesi del 2018 e consolidando la posizione di leadership nell'informazione locale coerentemente alle linee guida tracciate dal Piano Industriale.



Sospeso al rialzo il titolo a Piazza Affari, con una variazione teorica positiva del 20,62%.







