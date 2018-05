News Corp, salgono i ricavi ma il bilancio Ã¨ in perdita

(Teleborsa) - Risultati in chiaroscuro per News Corp, che aumenta i ricavi ma chiude il bilancio in perdita. Il colosso editoriale statunitense, di proprietà del magnate australiano Rupert Murdoch, soffre al momento pesanti perdite sul mercato, dopo aver pubblicato i risultati del terzo trimestre fiscale al 31 marzo 2018.



I ricavi sono segnalati in aumento del 6% rispetto all'anno passato, con 2,10 miliardi di dollari a fronte degli 1,98 miliardi precedenti e degli 1,99 miliardi del consensus.



Aumentano del 2% le vendite per la divisione "News and information" a 1,286 miliardi. Il buon risultato è dovuto ad un aumento degli abbonamenti online. Il Wall Street Journal, quotidiano di punta del Gruppo, conta 1,490 milioni di utenti digitali attivi quotidianamente nei tre mesi al 31 marzo, il 20% in più sull'anno prima.



La perdita netta è stata di 1,10 miliardi di dollari, dopo che nell'anno precedente non erano state registrate perdite. Sul risultato negativo influiscono oneri per svalutazioni non monetarie per 1,2 miliardi di dollari. La perdita per azione è risultata pari a 1,94 dollari da 1 cent del precedente anno mentre al netto delle poste straordinarie l'eps è risultato pari a 6 cent, in linea con le stime del mercato.



In calo l'EBITDA a 182 milioni di dollari, rispetto ai 215 milioni di dollari registrati nell'anno precedente.



"Abbiamo chiuso il terzo trimestre fiscale con una forte crescita dei ricavi, guidata da eccezionali performance nei nostri servizi Digital Real Estate Services e Book Publishing. I ricavi di questo trimestre sono migliorati del 6% mentre sono aumentati del 4% per i primi nove mesi dell'anno fiscale in corso" ha dichiarato il CEO Robert Thomson.



Il risultato non convince i mercati, con il titolo News Corp che perde a New York il 5,58%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA