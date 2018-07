Nice acquisisce FIBARO, azienda di riferimento nella Smart Home

(Teleborsa) - Nice prosegue il proprio percorso di espansione internazionale. L'azienda italiana di riferimento internazionale nell'Home Automation e Home Security ha deciso di puntare sul settore della Smart Home, acquisendo FIBARO, marchio leader nel settore, che offre un vero e proprio ecosistema wireless e modulare per un'abitazione connessa, controllata e a misura delle specifiche esigenze dell'utente.



Le competenze di FIBARO rafforzeranno l'offerta di Nice nell'ambito dello sviluppo di sistemi di automazione per la casa, per trasformare in realtà la visione di un'abitazione completamente connessa. Ciò grazie alle offerte complementari delle due aziende, accomunate dalla vocazione internazionale, dal Design Thinking, dalla costante spinta all'innovazione tecnologica e, soprattutto, dalla volontà di mettere al centro la persona, sviluppando soluzioni semplici da implementare ed utilizzare.il controllo dei sensori.

