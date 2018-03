Nike, giri di valzer sulle poltrone

(Teleborsa) - Giri di valzer sulle poltrone di Nike.



Trevor Edwards si è dimesso dal suo ruolo brand president di Nike . Edwards era considerato tra i possibili successori dell'amministratore delegato Mark Parker, che invece rimarrà in carica fino al 2020.





Fino ad agosto 2018, Edwards lavorerà comunque come consigliere di Parker. La notizia è stata comunicata dal Wall Street Journal che riporta inoltre che Jayme Martin, vice presidente del colosso dell'abbigliamento sportivo, sarebbe stato allontanato dalla società dopo alcune lamentele per il suo comportamento sul posto di lavoro.



A Wall Street, il titolo di Nike scivola dello 0,39%.





