Norwegian Air rifiuta le proposte di acquisizione di IAG

(Teleborsa) - Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) rispedisce al mittente la proposta di acquisizione formulata da International Airline Group (IAG), che da tempo aveva svelato di essere interessata alla compagnia aerea norvegese.



Queste proposte, dichiara il Consiglio di Amministrazione del vettore low cost, sono state riviste dai consulenti finanziari e legali di NAS e sono state respinte all'unanimità sulla base del fatto che hanno sottovalutato NAS e le sue potenzialità .



Il Consiglio di Amministrazione di NAS rimane pienamente impegnato a perseguire la strategia dichiarata, a beneficio di tutti gli azionisti NAS.



In occasione della pubblicazione del bilancio la compagnia aerea low cost aveva rivelato di aver ricevuto altre manifestazioni di interesse oltre a quella di IAG, risultando dunque contesa da vari vettori.



Per il momento IAG, gruppo di cui fanno parte British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling, possiede il 4,6% del capitale di Norwegian.



Positivo il titolo IAG sulla borsa di Londra, dove registra un incremento del 4,62%. In picchiata, invece, il titolo NAS sulla piazza di Oslo: -9,71%.









