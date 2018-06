Norwegian in crescita con 3,5 mil passeggeri a maggio. Altri nuovi Boeing 787 e 737 in flotta

(Teleborsa) - Circa 3,5 milioni di passeggeri hanno volato sui aerei Norwegian nel mese di maggio 2018, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo 2017. La capacità trasporto passeggeri è cresciuta del 51% grazie all'entrata in flotta di nuovi velivoli, Boeing 787-9 Dreamliner, Boeing 737 MAX 8 e Boeing 737-800. Crescita che comunque diminuirà gradualmente in autunno e nel corso del 2019.



Per quanto riguarda l'anno in corso, a maggio, Norwegian ha immesso in linea 1 Boeing 787-9 Dreamliner e un Boeing 737 MAX 8 (Nella foto, n.d.r.). Quest'anno Norwegian riceverà 11 Boeing 787-9 Dreamliner, 12 Boeing 737 MAX 8 e 2 Boeing 737-800. Con un'età media di soli 3,6 anni, la flotta Norwegian è una delle più "green" e moderne al mondo.



Per l'esattezza i passeggeri Norwegian di maggio sono stati 3.421.460, con un incremento di 497.863 viaggiatori rispetto al mese centrale della primavera di un anno fa. Crescita totale del traffico (RPK) e di capacità (ASK) aumentate entrambe del 51%. Norwegian ha inoltre registrato un load factor passeggeri dell'86,5%, senza variazioni di sorta sul maggio 2017.



"Abbiamo incrementato considerevolmente nostra capacità di trasporto passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - ha dichiarato Bjørn Kjos, Fondatore e Amminstratore Delegato di Norwegian - e sulle nostre rotte a lungo raggio, la crescita è stata più forte fuori dai Paesi Nordici. Nonostante l'incremento della capacità, la domanda resta elevata: ciò dimostra che le nostre tariffe vantaggiose, i nostri aeromobili nuovi e più confortevoli e la vasta offerta di rotte attirano molti nuovi clienti"



"Abbiamo attraversato un lungo periodo di crescita intensa e significanti investimenti - ha aggiunto Kjos - inclusa l'apertura di nuove basi e la formazione di migliaia di nuovi colleghi. La nostra strategia si basa sulla costruzione di una compagnia forte e competitiva e, nel tempo, ne raccoglieremo i frutti a beneficio dei nostri clienti, del nostro staff e dei nostri azionisti".



Norwegian in maggio ha operato il 99,2% dei voli programmati, di cui il 77,3% è partito in orario. Le performance di puntualità sono state influenzate dagli scioperi dei controllori di volo che hanno avuto luogo in Francia.









