Notizie dal Forex 5 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - EUR/USD

L'euro recupera terreno nei confronti del biglietto verde grazie alle indicazioni macroeconomiche giunte in mattinata dalla Germania. A maggio gli ordini all'industria tedeschi hanno messo a segno un rimbalzo oltre le attese, sostenuti dalla domanda interna, dopo quattro mesi consecutivi di cali. Il cross Eur/Usd scambia a 1,1710 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1737.



USD/YEN

Il biglietto verde si muove in timido rialzo sullo yen e scambia a 110,59 con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 110,77. Gli investitori restano in attesa dell'esito degli ultimi attacchi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.



GBP/USD

La sterlina mostra segnali di recupero nei confronti del biglietto verde e viaggia a 1,3239 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza stimato a 1,3271. A fare da assist è l'atteggiamento mutato recentemente della Bank of England: nelle ultime dichiarazioni, infatti, è risultato più aggressivo del previsto.



EUR/YEN

L'euro è in rialzo nei confronti dello yen e scambia a 129,49 con la prima area di resistenza vista a 129,89. Il mercato resta tuttavia guardingo in attesa della deadline sui dazi che gli USA imporranno alla Cina e che dovrebbe scattare domani, 6 luglio.

