Notorious Pictures cede diritti a Mediaset per Free TV, titolo corre in Borsa

(Teleborsa) - Notorious Pictures si infiamma a Piazza Affari, dopo l'annuncio di un accordo commerciale con Mediaset, per la concessione dei diritti su alcuni cartoon come Heidi e Nut Job. Le azioni trattano in rialzo del 3,53% in avvio di giornata.



La società quotata sul mercato AIM Italia, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di film per cinema, home video, tv, new media, annuncia di aver siglato un accordo commerciale con Mediaset RTI SpA per la concessione in via esclusiva, dei diritti di sfruttamento free TV di un pacchetto di opere cinematografiche family tra cui "Heidi" e "Nut Job: tutto molto divertente".



"Siamo molto soddisfatti dell'accordo siglato con Mediaset RTI, uno dei maggiori player nel segmento free TV, che ci permette di rafforzare la nostra forte focalizzazione su questa fascia di mercato", ha affermato Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, agurandosi che questo accordo "costituisca un primo passo per una collaborazione duratura che possa proseguire anche negli anni a venire".





© RIPRODUZIONE RISERVATA