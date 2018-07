Notorious Pictures vola dopo nuovo accordo con broadcaster internazionale

(Teleborsa) - Notorious Pictures ha siglato un nuovo accordo commerciale del valore di 1,9 milioni di Euro con noto broadcaster internazionale per la

concessione dei diritti di sfruttamento free TV di una library di 32 opere filmiche.



"Prosegue con grande soddisfazione la nostra attività di commercializzazione di opere filmiche - ha dichiarato Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) - . L'importante valore dell'accordo è l'ulteriore conferma di come il nostro modello di business stia proseguendo nella giusta direzione e di come la nostra offerta sia di grande interesse per i broadcaster internazionali".



Brilla il titolo a Piazza Affari: +4,29%.

