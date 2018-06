Notorious rinnova contratto con Sky Italia

Notorious Pictures ha rinnovato l'accordo commerciale con Sky Italia per i diritti delle opere cinematografiche che saranno distribuite nelle sale da Notorious Pictures dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2021.



I film acquisiti da Sky Italia saranno trasmessi attraverso i canali Pay per View (PPV), Pay TV e Video on demand (VOD). Nell'ambito di tale accordo i diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche di Notorious Pictures saranno concessi in esclusiva a Sky Italia.



"L'accordo con SKY Italia ci consente maggiore visibilità sull'andamento del business nei prossimi tre anni favorendo la pianificazione del budget e del nostro piano di investimenti", ha affermato Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della società .



Frattanto, il titolo Notorious fa molto bene alla Borsa di milano, dove guadagna il 3,3%.

