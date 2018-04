Nuova "Lounge" per tutti a Fiumicino

(Teleborsa) - Una, aperta a tutti i passeggeri in partenza e in transito, di tutte le compagnie aeree presenti nello scalo romano.Luonge inaugurata da, Amministratore Delegato di, la società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino. La nuova "Passanger Lounge" di 550 metri quadrati, capace di ospitare, con poltrone, angolo dedicato alla gastronomia, dal caffè alla cena e servizi dotati di doccia e altri confort.Disponibile anche il servizio "", si tratta di un'assistenza personalizzata di alto livello con ilsocietà belga presente a Roma con tre sale e altre 300 in tutto il mondo."E' l'aeroporto che ha migliorato di più al mondo, secondoche è un'entità che misura la qualità degli aeroporti e delle compagnie aeree - spiega l'ADa Teleborsa - per questo abbiamo ricevuto quattro stelle e siamo stati giudicati il miglior aeroporto in Europa da dal'associazione internazionale che misura la qualità di oltre 250 aeroporti in tutto il mondo"."Continuiamo a lavorare sull'espansione e sulla qualità per quanto riguarda i passeggeri - ha aggiunto de Carolis - e la nostra ossessione è quella di far si che la permanenza in aeroporto sia una parte integrante del viaggio, sia per chi sposta per lavoro sia per chi viaggia per piacere"., società del gruppo, gestisce e sviluppa appunto gli scali romani di Fiumicino e Ciampino e svolge anche attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale.