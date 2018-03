Nvidia pesa sul settore tech: interrompe test su veicoli a guida autonoma

(Teleborsa) - Brutte notizie per i titoli tecnologici, affossati non solo dallo scandalo datagate di Facebook, ma anche dalla decisione di Nvidia di interrompere temporaneamente i test sui veicoli a guida autonoma su strade pubbliche, dopo l'incidente fatale dello scorso 18 marzo che ha coinvolto Uber.



Il fornitore di tecnologia Adas per Uber ha annunciato che interromperà i test delle sue auto fino a quando non scoprirà di più sull'incidente.



Il giorno dopo l'incidente Uber ha deciso di sospendere i test in tutte le città in cui li stava conducendo mentre la settimana scorsa è stata la Toyota a interrompere la sperimentazione sulle auto a guida autonoma.



Nel mercato after hours le azioni Nvidia hanno registrato un tonfo del 7,76%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA