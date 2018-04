Ocse, aiuti ai paesi in via di sviluppo in lieve calo. Oxfam: solo cinque nazioni hanno mantenuto gli impegni

Gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo nel 2017 hanno totalizzato 146,6 miliardi di dollari, con un lieve calo (-0,6%) rispetto all'anno precedente che riflette principalmente le minori spese da parte dei Governi donatori per i rifugiati, mentre sono aumentati i fondi affluiti direttamente alle nazioni più povere. Questi il quadro dell'assistenza allo sviluppo tracciato dall' Ocse, in cui l'Italia spicca con un consistente aumento degli aiuti, pur restando lontana dai target Onu.



Escludendo i costi legati ai migranti, gli aiuti allo sviluppo netti in generale sono aumentati dell'1,1% in termini reali. I fondi spesi dai Paesi donatori per dare accoglienza ai rifugiati lo scorso anno sono diminuiti del 13,6% a 14,2 miliardi di dollari, con un calo più evidente in Europa, dove - indica l' Ocse - la crisi dei migranti, particolarmente forte nel 2015-16, lo scorso anno ha dato segnali di allentamento.



Gli aiuti bilaterali ai Paesi meno sviluppati nel 2017 sono per contro aumentati del 4% in termini reali a 26 miliardi di dollari, dopo anni di continua flessione. Gli aiuti all'Africa sono cresciuti del 3% a 29 miliardi e all'interno di questa cifra anche gli aiuti all'Africa sub-Sahariana sono aumentati del 3% a 25 miliardi. «È positivo vedere che affluiscono più soldi dove è più necessario, ma non è ancora abbastanza. Troppi donatori sono ancora troppo lontani dal target Onu dello 0,7% del prodotto nazionale lordo», commenta il direttore generale dell' Ocse, Angel Gurria.



«Dare sostegno ai Paesi in via di sviluppo è la strada più veloce per espandere la stabilità e una crescita inclusiva. I Paesi donatori dovrebbero usare questi tempi di espansione economica per aumentare gli sforzi, sia per aumentare i loro livelli di aiuti sia per assicurarsi che vadano ai Paesi più poveri», aggiunge Gurria. Come d'altro canto sottolinea l'Ocse, negli ultimi anni, i fondi utilizzati per le situazioni di emergenza di breve termine, cioè per far fronte al flusso dei rifugiati e per aiuti umanitari (+6,1% nel 2017 a 15,5 mld), hanno acquistato un peso crescente rispetto ai contributi per lo sviluppo economico di lungo termine, arrivando al 28% del totale degli aiuti tra il 2015 e il 2017 dal 16% tra il 2010 e il 2014.



«Il fatto è che lo sviluppo economico si fonda sui fondi di lungo termine» e non sugli aiuti di emergenza, sottolinea - a Radiocor Plus - Yasmin Ahmad, la responsabile delle divisione 'statistiche dello sviluppò dell' Ocse-Dac (Development Assitance Committee). L'Italia, comunque, spicca nel panorama dei donatori, con un aumento degli aiuti in termini reali del 10,2% a 5,73 miliardi di dollari, che la pone al sesto posto tra i Paesi donatori. È l'aumento degli aiuti più rilevante dopo quello della Francia (+14,9%) ed è dovuto all'incremento sia delle donazioni bilaterali, sia dei costi legati all'accoglienza dei rifugiati. Rispetto al prodotto nazionale lordo, gli aiuti italiani sono però lo 0,29% (15esimo posto), sotto la media Ocse (0,31%) e soprattutto sotto lo 0,7% del target Onu. Come precisa Ahmad, «in Italia oltre un terzo degli aiuti allo sviluppo (contro il 9,7% medio Ocse, ndr), cioè circa 1,8 miliardi, vanno all'accoglienza dei rifugiati, ma anche escludendo questi costi, gli aiuti sono aumentati in modo consistente, del 12,3%».



Gli Stati Uniti continuano ad essere il principale Paese donatore con 35,3 miliardi, seguiti dalla Germania (24,7 mld), dal Regno Unito (17,9 mld), dal Giappone (11,5 mld) e dalla Francia (11,4 mld). Solo 5 Paesi raggiungono o superano il target Onu dello 0,7%. Si tratta di Danimarca (0.72%), Lussemburgo (1%), Norvegia (0.99%), Svezia (1.01%) e Regno Unito (0.7%). Tra i grandi donatori extra-Ocse figurano in particolare Turchia (0,95%) e Emirati arabi uniti (1,31%). Nell'area Ocse sono, per contro, diminuite le donazioni ai Pvs da parte di Australia, Austria, Grecia, Ungheria, Norvegia, Slovenia, Spagna e Svizzera. In molti casi si tratta di minori costi sostenuti per i rifugiati, ma nel caso dell'Ungheria, ad esempio, il calo del 30% riflette il taglio al programma di aiuti deciso dal Governo.



Il calo, seppur lieve, negli aiuti allo sviluppo registrato nel 2017 è una cattiva notizia per la lotta alla povertà e alla disuguaglianza, commenta Oxfam. Le nazioni ricche hanno destinato appena lo 0,31% del loro reddito nazionale agli aiuti internazionali, in calo rispetto allo 0,32% registrato nel 2016 e ben lontano dallo 0,7% promesso nel 1970. Lo scorso anno, rileva ancora l'organizzazione, solo cinque Paesi - Svezia, Norvegia, Regno Unito, Lussemburgo e Danimarca - hanno mantenuto i propri impegni. La Germania, che nel 2016 si era unita al «club dello 0,7%», è ora retrocessa sotto quella soglia per effetto in parte del calo della spesa nell'accoglienza dei rifugiati sul territorio nazionale. Da segnalare invece un incremento del 4% per la quota di aiuti destinati ai paesi più poveri del mondo (47 i ‘paesi meno sviluppati’ secondo la definizione della Nazioni Unite).



«Lo 0,6% in meno può sembrare marginale, ma in realtà priva i paesi in via di sviluppo delle risorse necessarie a garantire cure mediche gratuite universali a 10 milioni di persone. Negare quest'àncora di salvezza è inaccettabile - ha detto Francesco Petrelli, senior advisor su finanza per lo sviluppo di Oxfam Italia - Oxfam accoglie con favore l'aumento degli aiuti destinati ai Paesi più poveri del mondo: un’inversione di tendenza rispetto al declino registrato fin dal 2010 ma che ancora rappresenta solo il 18% degli aiuti globali. C'è bisogno subito di interventi più ambiziosi a favore delle popolazioni più bisognose del pianeta».



Cresce invece il volume degli aiuti che l'Italia destina ai paesi in via di sviluppo, passando dai 5.087 milioni di dollari del 2016 ai 5.734 milioni di dollari 2017, pari allo 0,29% del reddito nazionale lordo con un più 10% rispetto all’anno precedente. È possibile prevedere che l’Italia raggiunga in anticipo la tappa intermedia, fissata al 2020, dello 0,30%, in relazione al traguardo dello 0,70% fissato nell’ Agenda 2030 per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.



Da alcuni anni, assistiamo a una tendenza positiva in termini di aumento degli aiuti, all’interno della quale però esistono dei limiti evidenti rispetto alla qualità e all’efficacia nell’utilizzo delle risorse. Significativo appare l'incremento delle risorse destinate all'Africa, che superano i 400 milioni di euro nel 2017 dai 337 milioni del 2016 (+17%). Un dato tuttavia strettamente legato alla istituzione del “Fondo Africa”, finanziato nel 2016 con 200 milioni di euro che scenderanno nel 2018 e nel 2019 rispettivamente a 30 e a 50 milioni.



«Questa mancata costanza nelle allocazioni del Fondo Africa contraddice i principi dell’efficacia dello sviluppo che raccomandano la programmazione di risorse certe e appunto costanti per avere un impatto nel medio periodo- ha aggiunto Petrelli -. Ci appelliamo al prossimo governo e al nuovo Parlamento affinché si prosegua sulla strada dell’aumento delle risorse per la lotta alla povertà e la promozione di uno sviluppo sostenibile. Non secondario è perseguire in modo coerente l’efficacia e la qualità degli aiuti».







