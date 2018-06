OCSE: in calo la disoccupazione di aprile. Torna ai valori di dicembre 2008

(Teleborsa) - Disoccupazione in calo nell'Area OCSE, con il tasso che, nel mese di aprile, scende dello 0,1% attestandosi al 5,3%. Il livello di disoccupazione è così tornato ai valori di dicembre 2008. Le persone senza lavoro sono 33,9 milioni.



L'Organizzazione segnala che il tasso di disoccupazione nell'Area Euro è sceso dello 0,1% all'8,5%. In Italia la disoccupazione aumenta marginalmente all 11,2% dall'11,1% del mese precedente.



Fra le altre principali economie dell'Area Euro, il tasso in Germania scende lievemente al 3,4% dal 3,5%, in Francia rimane stabile al 9,2% e in Spagna scende al 15,9% dal 16,1%.



Negli Stati Uniti, il tasso diminuisce al 3,9% dal 4,1%, mentre in Giappone rimane invariato 2,5%.

