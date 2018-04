Ocse, introdurre la patrimoniale per ridurre le diseguaglianze

(Teleborsa) - Negli ultimi 10 anni di crisi l'Italia è tra i Paesi in cui sono cresciute più le diseguaglianze sociali. Lo rivela l'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), evidenziando come il 43% della ricchezza è riservato al 10% più ricco della popolazione.



Secondo l'Istituto con sede a Parigi uno dei modi per ridurre il gap sarebbe l'introduzione della tassa patrimoniale.



Esaminandone l'utilizzo nei Paesi membri, i risultati indicano che la necessità di adottare "una tassa sulla ricchezza netta" è minima nei Paesi dove sono applicate su larga scala le tasse sui redditi e sui capitali personali e dove le tasse di successione sono ben disegnate.



Al contrario potrebbe funzionare dove la tassa di successione non esiste e dove le imposte sui redditi sono particolarmente basse.

