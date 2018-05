OCSE: redditi famiglie crescono meno del PIL. Italia in controtrend

(Teleborsa) - La crescita dei redditi disponibili delle famiglie aumenta dello 0,3% nel quarto trimestre del 2017, in accelerazione rispetto al +0,2% del terzo trimestre ma continua a rallentare la crescita del PIL pro-capite si è attestata al +0,5%. Lo rivela l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che vede una crescita economica pro-capite in media nei Paesi avanzati nel quarto trimestre.



Nello stesso periodo, in Italia i redditi pro-capite hanno segnato una accelerazione del +0,9% dal +0,8% del terzo trimestre, e hanno mostrato una dinamica che l'OCSE definisce "significativamente superiore" alla generale crescita del PIL reale pro-capite, che invece ha rallentato al +0,3% dal +0,4%.



L'ente parigino rileva come negli ultimi nove trimestri la crescita del PIL pro-capite nell'area OCSE abbia accumulato 1,5 punti percentuali in più rispetto a quella dei redditi disponibili delle famiglie. Tra le sette maggiori economie, il divario maggiore si ha nel Regno Unito (4,6 punti), seguito dagli Stati Uniti (1,7 punti), Italia (0,9 punti), Germania (0,9 punti) e Francia (0,2 punti).

