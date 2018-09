Oettinger: l'Italia vuole distruggere l'Ue

(Teleborsa) - Seriamente preoccupato per il futuro dell'Europa il commissario Ue al Bilancio, Guenther Oettinger.



In particolare il commissario europeo teme che l'Italia voglia distruggere l'Europa. L'Ue - avrebbe dichiarato Oettinger - sarebbe minacciata da avversari sia dentro sia fuori l'Unione e alcuni all'interno dell'Europa la vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l'Ungheria, la Romania, il governo italiano.



Molte le scaramucce tra i nostri leader di governo e il commissario. Per ricordarne una, a fine agosto il vicepremier Luigi Di Maio aveva risposto alle minacce di Oettinger, definendo "ipocrita" l'atteggiamento dell'Ue nei confronti dell'Italia sulla questione migranti.

